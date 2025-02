Publiziert am 24.02.2025

Hiltl in Zürich ist laut Guinness World Records das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Seine Wurzeln gehen zurück bis ins Jahr 1898. Diese lange Tradition verbindet Hiltl regelmässig mit Innovation. Jüngstes Beispiel: Ab sofort steht die Hiltl App zum Download bereit.

Die App digitalisiert und optimiert das frühere Bonussystem der Hiltl Karte und belohnt Hiltl-Fans mit Punkten für attraktive Prämien. Zusätzlich profitieren Mitglieder konstant von fünf Prozent Ermässigung in allen Hiltl-Restaurants und erhalten Zugang zu weiteren attraktiven Angeboten, exklusiven Einladungen und Sammelaktionen.



Um die neue Hiltl App in aller Munde zu bringen, hat Hiltl seine langjährige Leadagentur Ruf Lanz mit der Kreation der Lancierungskampagne beauftragt, wie Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt. Die Kreativen verbinden das neue Bonusprogramm mit der tierfreundlichen Philosophie des Vegi-Pioniers, in dessen Küchen seit 1898 nur Herzblut fliesst. Der passende Slogan über den Sparschweinen: «Das neue Hiltl Bonusprogramm macht auch dieses Tier glücklich.»

Die Kampagne wird ab dem 24. Februar 2025 u. a. auf Plakaten (F12 und F200), auf ePanels sowie auf Screens, POS, Schaufenstern, Online-Ads und Postkarten zu sehen sein. (pd/nil)