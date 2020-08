Seit 2006 sorgt Ruf Lanz als Leadagentur dafür, dass die Marke Hiltl in aller Munde bleibt. Zuletzt traf in der Jagdsaison 2019 die Kampagne «Kein Tier im Visier» den Geschmack von Vegetariern, Veganern und auch von vielen Flexitariern. Gemäss Rolf Hiltl hat die Kampagne «tierisch viele positive Reaktionen» ausgelöst und sich rasch verbreitet in den sozialen Medien. Dies schreibt Ruf Lanz in einer Mitteilung. Nebenbei wurde die Kampagne vielfach ausgezeichnet: untere anderem mit Gold und dem Poster of the Year beim Swiss Poster Award, mit der höchsten vergebenen ADC-Wertung in den Kategorien Anzeigen und Plakate (Doppel-Silber) sowie mit Epica-Silber, verliehen von Fachjournalisten aus rund 50 Ländern.

Nun lancieren Hiltl und Ruf Lanz die Fortsetzung. Diese zeigt am Beispiel von Wolf, Luchs und Steinbock: Egal, wie das Schweizer Stimmvolk am 27. September über die Revision des Jagdgesetzes abstimmt; Vegi-Pionier Hiltl fokussiert auch künftig auf den gesunden Genuss, den die Natur hergibt. In diesem Fall auf Steinpilz, Edelkastanie und wilde Heidelbeeren.

Die Kampagne kommt ab sofort online und offline zum Einsatz.

Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Patrick Becker (Leiter Marketing & Kommunikation), Milo Stegmann (stv. Leiter Marketing); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung). Composing & Image Editing: Ruf Lanz Art Department. (pd/eh)