Seit 10 Jahren kommen Swiss-Passagiere, die lieber fleischlos essen, in den gesunden Genuss von Gerichten, die von Hiltl kreiert werden. Auf interkontinentalen Flügen ab der Schweiz gibts die Menüs in allen drei Reiseklassen, wie es in einer Mitteilung heisst.







Aus diesem Anlass feiern Hiltl und Swiss ihre Partnerschaft mit einer Kampagne. Die Sujets verbinden anhand der charakteristischen Gepäck-Etiketten beliebte Swiss-Destinationen mit Hiltl-Spezialitäten.

Die Kampagne wurde von der Hiltl-Leadagentur Ruf Lanz kreiert und hebe derzeit online und offline in zahlreichen Variationen ab. Die Flughöhe reiche dabei von spielerischen Einsätzen bis zur Image-Ebene.

Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Patrick Becker (Leiter Marketing), Milo Stegmann (stv. Leiter Marketing); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Christian Stüdi (Text), Marc Gooch (Beratung). (pd/log)