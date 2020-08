Publicis Emil: Hitzige Diskussionen um ein Auto – und Roger Federer

Mercedes-Benz geht in die Hybrid-Offensive: Mit Plug-in-Hybriden auf allen Baureihen, aktuell 26 Modellen. «Plug-in-Hybride verbinden das Beste aus zwei Welten», wird Patrick Bossart, Head of Marketing & Corporate Communications Mercedes-Benz Schweiz, in einer Mitteilung vom Montag zitiert. Hierzulande lege jede Person täglich im Durchschnitt 24 Kilometer mit dem Auto zurück. Mit Reichweiten von bis zu 100 Kilometern würden die Plug-in-Hybrid-Modelle von Mercedes-Benz die Mobilitätsbedürfnisse hier ideal abdecken. Plug-in-Hybride können im Alltags- und Stadtverkehr rein elektrisch fahren, zu Hause und an öffentlichen Ladestationen geladen werden und bieten auf Langstrecken den gewohnten Komfort kurzer Tankzeiten.

Für die Bewerbung dieser EQ-Power-Modelle von Mercedes-Benz treten neben Markenbotschafter Roger Federer zwei italienischsprechende, ältere Männer auf: Enzo und Giorgio. Die beiden Signori sitzen im Spot auf einer Piazza und diskutieren über das, was vor ihnen passiert – und sind sich dabei nicht immer einig.



Der für Mercedes-Benz Schweiz entwickelte Spot wurde im Tessiner Dörfchen Carona gedreht und wird auch international ausgestrahlt. Für Publicis-CEO Thomas Wildberger ist die Kampagne ein besonderer Grund zur Freude.

Herr Wildberger, warum freuen Sie sich über den neuen TV-Spot?

Grosse Autospots aus der Schweiz sind selten. Wenn sie dann so locker und charmant daherkommen, macht mich das besonders stolz auf unser Emil-Team in Zürich.

Gedreht wurde während der Coronakrise in Carona oberhalb Lugano. Ist diese Namensähnlichkeit purer Zufall?

Ja. Aber wir kannten Carona schon von früheren Produktionen und wussten daher, dass sich dieser zauberhafte Ort für unsere Geschichte besonders gut eignen würde. Für das Haus, in welchem wir die Bäckerei aufgebaut haben, bekamen wir übrigens eine einmalige Sondergenehmigung. Und am Ende fanden die Einheimischen unser Setting so gut, dass man in der Gemeinde nun ernsthaft überlegt, die Bäckerei dauerhaft beizubehalten.

Warum überhaupt wurde als Location die Schweiz ausgewählt?

Hauptsächlich aus logistischen Gründen. Aber natürlich auch deshalb, weil Roger Schweizer ist. Und als anständiger Schweizer sollte man ja momentan Ferien in der Schweiz machen, oder nicht?

Sie selber dürften den Dreh verpasst haben, da Sie eben erst aus einem dreimonatigen Sabbatical zurückgekehrt sind. Bedauern Sie, Roger Federer nicht persönlich getroffen zu haben?

Klar. Ich hatte zwar schon mehrere Drehs mit Federer, aber es ist jedes Mal wieder ein unvergessliches Erlebnis, mit einem Profi wie ihm zu arbeiten. Dazu noch die ganze CZAR-Crew rund um Regisseur Bart Timmer – und die sehr seltene Gelegenheit, hierzulande einen Autofilm produzieren zu können. Da habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mich nicht kurzerhand mit dem Heli-Taxi von meinem Urlaubsort ins Tessin fliegen lassen soll. Nach einem Blick in die Preisliste habe ich diesen Gedanken dann allerdings gleich wieder verworfen.

In der Schweiz läuft der Film ab Montag, 24. August, in allen Sprachgebieten jeweils in der italienischen Hauptfassung. Zum Einsatz kommen neben Onlinevideos und TV-Spots auch verschiedene digitale Werbemittel wie Branding Days, Video Walls, Inread Scrollers, Heatpoint Banners, Performance- und Social-Media-Kampagnen sowie Plakate.

Instagram-Story-Teaser

Facebook-Teaser



Verantwortlich bei Mercedes-Benz Schweiz: Patrick Bossart (Head of Marketing & Corporate Communications), Christina Jaldón (Head of Marketing Communication Mercedes-Benz Cars), Thao Nguyen (Communication Manager Mercedes-Benz); verantwortlich bei Publicis Emil: Peter Brönnimann, Pablo Schencke, Lukas Tauss, Maximilian Wiemann (Kreation), Claudia Ziltener, Linda Zaugg (Beratung), Nicole Jost (Content Management) Suzana Kovacevic (Integrated Producer), Susan Baumgartner (MD), Thomas Wildberger (CEO); Realisation/Produktion: Prodigious Zürich. Adrian Häni, Anina Gut, Nik Hidber, Andy Günther, Martin Ottiger; Media: AMQ/PHD Media. Denise Martin, Simone Hasic (Beratung), Nannette Passberg (MD); Filmproduktion: CZAR Zürich. Bart Timmer (Regie), Ekkehart Pollack (Kamera), Peter Scherz (Production Design), Kai Kniepkamp (Schnitt), Sandy Blum, Philippe Favre, Thorne Mutert (Produktion),Ballad (Musik); Fotoproduktion: Lina Baumann Foto, Sébastien Staub (Fotograf). (pd/cbe)