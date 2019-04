Agence Trio: Hochdosierte Kampagne sorgt für Neukunden

Die Aufgabe, mehr Traffic in den 90 Benu-Apotheken zu erzeugen und aus neuen Kunden treue Kunden zu machen, löste Trio mit einer hochvitaminisierten, durch Geolokalisierung maximierten Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dazu gehörte die Einführung der neuen Treuekarte «myBenu» mittels einer Landingpage und einer speziellen App, informative Prospekte, POS-Plakate, digitale Kommunikation via Web und Sozialmedien, sowie «ein entschieden innovatives System», wie die Agentur schreibt.

In einem Umkreis von 500 Metern rund um jede Benu-Apotheke erhielten die Zielpersonen auf ihrem Mobiltelefon eine Botschaft, die sie zur Bestellung einer Karte «myBenu» online oder im Geschäft aufforderte, während ein Plakataushang in der gleichen Zone die Werbewirkung zusätzlich steigerte. «Der Erfolg war enorm und wurde zum Schulbeispiel», so Agence Trio. (pd/cbe)