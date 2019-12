Wunderman Thompson: Hockeywährung für den Nachwuchs

PostFinance engagiert sich seit vielen Jahren für den Schweizer Eishockey-Nachwuchs, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter anderem seit 2002 mit dem «PostFinance Top Scorer». Der Spieler mit dem Flammenhelm sei deshalb jedem Eishockeybegeisterten ein Begriff. Und doch wüssten noch längst nicht alle, dass der Top Scorer mit jedem Goal und jedem Assist Geld für die Nachwuchskasse seines Clubs einspielt. So seien 2018 über 500'000.– Franken für die Nachwuchsförderung zusammengekommen. Die Herausforderung für Wunderman Thompson habe nun darin bestanden, dies dem breiten Publikum zu vermitteln.







Die Idee von Wunderman Thompson war es, eine neue Währung für die Eishockey-Nachwuchswelt ins Leben zu rufen. Unter dem Kampagnendach «More than a goal» wurde der Wert von all dem, was der Nachwuchs benötigt – wie beispielsweise Ausrüstungsgegenstände, Trainingslager, Transportbusse – in Schweizer Franken festgelegt.







So funktioniert die Umrechnung in der neusten Sponsoring-Kampagne von Wunderman Thompson: Wenn ein Goal oder Assist des PostFinance Top Scorers 300.– Franken wert ist, kann die Nachwuchsabteilung damit beispielsweise zwei Helme kaufen. Vier Scorerpunkte ergeben eine neue Goalieausrüstung, mit 21 Goals und Assists kann der Nachwuchs eine Garderobe renovieren und 30 Scorerpunkte verhelfen dem Nachwuchs zu einem Trainingslager. Damit sollen nun alle wissen: Punktet der Top Scorer, profitiert der Nachwuchs.







Die Massnahmen wurden konzipiert und umgesetzt auf Billboards für SRF für die Sendung «Eishockeyaktuell» sowie für Live-Spiele, auf Online-Bannern, OOH und DOOH sowie Social Media.







Verantwortlich bei PostFinance: Thomas Zimmermann, Andrea Fischer und Monika Siegenthaler; verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (Chief Creative Officer), Benjamin Franken (Creative Director), Susanne Weeber (Art Direction), Natasa Maricic (Text), Cedric Fuchs (Grafik), Romaine Brunner (Beratung); Filmproduktion: Filmgerberei, Mitch Bekk (Regie), Azra Djurdjevic, Flavio Gerber (Producer); Fotografie: Jonathan Heyer. (pd/lol)