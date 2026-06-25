Alpstudios: HotelCard setzt auf Dialekt-Kampagne

Publiziert am 25.06.2026

Die Kampagne richtet sich an Personen, die einen Hotelaufenthalt aus Kostengründen aufschieben. Die Botschaft: Der Preisunterschied durch die HotelCard – das Unternehmen bezeichnet sich selbst als «Halbtax für Hotels» – soll den Ausschlag für den spontanen Entscheid geben. Verkörpert wird das Konzept durch zwei fiktive Markenbotschafter namens Pascal und Gabi.

Gedreht wurde laut einer Mitteilung im Maiensässhotel Guarda Val in Lenzerheide.

Verantwortlich für Strategie, Kreation und Produktion ist die Kreativagentur alpstudios GmbH aus Cham. «Uns hat die Einfachheit der Idee fasziniert. Genau deshalb funktioniert sie so gut», wird Kerim Alp, Art Director bei Alpstudios, zitiert. «Sie erinnert uns daran, dass zwischen einer spontanen Idee und einem schönen Erlebnis manchmal nur eine Entscheidung liegt.»

Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, digitale Werbemittel und Bewegtbildformate. (pd/cbe)