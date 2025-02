Migros-Abbau: Hotelplan schreibt eine Postkarte an seine Ex

Hotelplan kommuniziert gerne via Werbeinserate. Bereits vor einem Jahr, als die Migros ihren grossen Abbau und den Verkauf der Reiseveranstalterin angekündigt hatte, schaltete Letztere ganzseitige Anzeigen mit der Botschaft «Hotelplan schreibt man ohne M».

Diese Woche wurde nun der Verkauf der Hotelplan-Gruppe an Detour und Hometogo offiziell bekanntgegeben. Die bald ehemalige Migros-Tochter reagiert wieder mit ganzseitigen Anzeigen in Form von Postkarten im SonntagsBlick, in der SonntagsZeitung, der NZZ am Sonntag und Le Matin Dimanche.

«Dein plötzlicher Abschied kam für uns wie eine Überraschung», schreibt Hotelplan. Und weiter: «Wir haben auch schon zwei Neue kennengelernt. Zwei, die unsere Reiseleidenschaft teilen».

«Mit der Kampagne möchten wir den tollen Match in den Fokus stellen, uns gleichzeitig bei der Migros für 90 wunderbare Jahre bedanken und unserer Kundschaft gegenüber bekräftigen, dass sich für sie nichts ändert», schreibt die Kommunikationsstelle der Hotelplan-Gruppe auf Anfrage von persoenlich.com.

Die Kampagne sei intern mit der Unterstützung von Prodigious sowie von Andreas Pernsteiner von der Top Line Group entwickelt worden.