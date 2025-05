Publiziert am 21.05.2025

Um die grosse Vielfalt der Schweizer Hotellerie zu präsentieren, führen Schweiz Tourismus und Partner eine neue Hotelkategorie ein: Mit «Bees & Friends» bieten sie allerkleinsten Gästen wie Bienen, Igel und Vögeln eine Unterkunft der Träume. Zum Start der Kampagne gehören 46 Hotels zu dieser ungewöhnlichen Unterkunftskooperation; sie alle haben in unmittelbarer Nähe Wildbienenhotels oder Igelunterschlüpfe aufgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kampagnenfilm dazu ist inszeniert im Stil einer internationalen Naturdoku – realisiert unter anderem vom Schweizer Wildtierfotografen und Dokumentarfilmer Roman Willi. Die Erzählstimme in der englischsprachigen Version stammt vom britischen Schauspieler James Faulkner (Game of Thrones, Downton Abbey).

Die Kampagne läuft auf Social Media und auf elektronischen Werbeflächen, wie zum Beispiel am Times Square in New York. In Deutschland werden im Rahmen von Guerilla-Marketing-Aktionen winzige Plakate in Städten aufgestellt, die sich direkt an «reisefreudige» Insekten richten – und an grosse Reisende mit Freude am «Jöö-Effekt». Auch im Heimmarkt Schweiz sowie im Vereinigten Königreich sind Promotionsaktivitäten geplant. (pd/spo)