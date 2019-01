ASW: Hü7 als neues Mitglied dabei

Die Allianz Inhabergeführte Kommunikations-Agenturen ASW konnte anfangs 2019 die Agentur Hü7 aus Thusis als neues Mitglied in ihren Reihen willkommen heissen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Markenagentur wurde vor 20 Jahren vom gebürtigen Aargauer Thomas Häusermann gegründet. Laut dem Verband spielt Hü7 «die ganze Klaviatur des Branding und der visuellen Kommunikation – sowohl online als auch offline». Von dieser Konstellation profitiere unter anderen die Marke Graubünden, für deren regionale Umsetzung Hü7 in weiten Bereichen verantwortlich zeichnet. (pd/wid)