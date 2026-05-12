Publiziert am 12.05.2026

Beide Filme entstanden an einem Drehtag in einem Zürcher Bürokomplex und werden crossmedial in Europa und den USA ausgespielt. Der erste Spot zu «Luware Recording» zeigt einen Mitarbeiter, der am Mittagstisch unbemerkt einen Compliance-Verstoss offenbart – gespielt von David Chrisman.

Der zweite Film für die Kundenservice-Lösung «Luware Nimbus» ist in einem retro-futuristischen Service-Center angesiedelt und thematisiert digitales Fehlrouting. Ramin Yousofzai übernimmt darin die Rolle des Kundenberaters, Aran Shiri spielt seinen Gegenpart.

«Wir wollten Geschichten erzählen, die auch in einem B2B-Umfeld unterhalten und die Pain-Points der Zielgruppe exakt treffen – auf eine humorvolle Art, anstatt uns auf die technische Informationsvermittlung zu beschränken», wird Raphael Föhn von Treelight Media in einer Mitteilung zitiert. «Das Vertrauen und der Mut von Luware in diesen narrativen Ansatz waren der Schlüssel zum Erfolg.»

Konzept und Regie lagen bei Lars Näpflin und Raphael Föhn. Ergänzt wird die Kampagne durch Print-Massnahmen mit Fotografien von Livia Eichenberger sowie Digital-out-of-Home-Platzierungen, unter anderem am Flughafen Berlin. (pd/cbe)