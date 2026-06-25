Pablo Schencke: «Ich bin immer wieder von Neuem aufgebrochen»

Mit der «Ortsschilder»-Kampagne räumte Thjnk beim Jubiläums-ADC ab (persoenlich.com berichtete). Kopf dahinter ist unter anderem Pablo Schencke, der bereits zum zweiten Mal bei der noch jungen Agentur arbeitet. In der aktuellen Folge des Podcasts erzählt der 49-Jährige von seiner lebenslangen Sehnsucht nach der Schweiz, seinem mutigen Aufbruch in die USA, seinem ehemaligen Chef Jean-Remy von Matt und der zufälligen Entscheidung, in die Werbung zu gehen.

Pablo Schencke ist als Auslandschweizer in Chile geboren. Sein Vater war Ingenieur, seine Mutter eine bekannte Kinderbuchzeichnerin und Professorin. Nach der Schule studierte Schencke Kunst und Kommunikation in Chile und den USA. Als er nach dem 11. September 2001 Amerika verlassen musste, arbeitete er als Art Director bei den verschiedensten Agenturen wie Leo Burnett/Chile oder 180 Grados. 2005 wechselte er zu Jung von Matt/9, Hamburg, wo er seine jetzige Frau Stefanie Huber kennenlernte. 2015 kam er endlich in sein Sehnsuchtsland, die Schweiz. Dort war er unter anderem für Spillmann/Felser/Leo Burnett, Jung von Matt Limmat, Publicis und zweimal Thjnk Zürich tätig, wo er heute ECD und Partner ist. Mit seiner Familie lebt er in Winterthur.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.