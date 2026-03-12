Philipp Skrabal: «Ich bin lieber heute tätig als früher»

Warum setzen sich in der Werbebranche immer noch so wenige Frauen durch? Philipp Skrabal widerspricht diesem Vorurteil und zeigt auf, dass Werberinnen in vielen Bereichen ihren männlichen Kollegen überlegen sind. Zudem berichtet er von seiner Zeit als Sprayer und seinen Anfängen in der Werbung – eine Zeit, die längst nicht so glamourös war, wie sie heute manchmal verklärt dargestellt wird.

Der 57-jährige Philipp Skrabal ist in Zürich als Sohn österreichischer Eltern aufgewachsen. Durch seine nächtlichen Graffitis kam er 1991 in die Werbung. Nach seiner Lehre bei Seiler DDB folgten unter anderem Stationen bei Lintas, EuroRSCG, Matter, Publicis, Advico Y&R, Wirz und aktuell Farner. Seit 25 Jahren ist er Mitglied des ADC und engagiert sich als Vizepräsident für den Nachwuchs. 2025 wurde er zum «Werber des Jahres» gekürt.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.