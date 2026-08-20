Markus Cavegn: «Ich hege keinen Groll gegenüber dem ADC»

Markus Cavegn war immer mittendrin und gleichzeitig ein bisschen daneben. Mit einer personifizierten Werbekampagne wollte er zu Weber, Hodel, Schmid (WHS), doch dies stiess auf wenig Gegenliebe. Warum, erzählt er in der neuen Folge des Podcasts «50 Jahre ADC».

Markus Cavegn ist 1959 in Zug geboren, wo er sich zum Grafiker ausbilden liess. Seine Karriere startete er als Dekorateur bei Jelmoli, nach der Kunstgewerbeschule war er unter anderem für Doswald Werbeagentur, Ruedi Wyler, Sulzer, Sutter, GGK Basel und Zürich oder Seiler DDB tätig. Seit 2001 ist er mit Cavegnwerbung selbständig. In seiner Karriere betreute er unter anderem die Markteinführung von Rivella grün, die Startphase von TeleZüri, den Werbeauftritt der Cinecom bei den Cannes Lions oder das Erscheinungsbild von Modissa. Daneben war er auch als professioneller Barkeeper und Privatchauffeur tätig.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.