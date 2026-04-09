Livio Dainese: «Ich konnte die Branche von aussen kennenlernen»

Livio Dainese startete ohne Vitamin B in der Werbeszene. Nach Studien in Betriebswirtschaft, Soziologie und einem Abschluss an der Fachhochschule startete er als Textpraktikant bei Lowe in Zürich, obwohl er sich ursprünglich als Art Director beworben hatte. Den Einstieg in die Branche schaffte er mit einem Sieg in der Kreativschule des ADC. In der heutigen Folge unseres Podcasts verrät er, ob er die private Telefonnummer von Roger Federer habe und warum er am liebsten nachts mit dem Velo unterwegs sei.

Livio Dainese ist im Kanton Aargau aufgewachsen. Über Stationen bei Publicis und Jung von Matt, wo er zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung von Jung von Matt Limmat war und zahlreiche kreative Auszeichnungen gewann, führte ihn sein Weg über Hinderling Volkart schliesslich zu Wirz, wo er zusammen mit Petra Dreyfus die Co-Leitung hat. Prägende Arbeiten sind unter anderem die Steinböcke für Graubünden, die Roger-Federer-Filmreihe und Wichtel Finn für Migros. Privat lebt Livio Dainese in Aarau, ist verheiratet und Vater von Zwillingssöhnen.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.