Geri Aebi: «Ich startete zwischen Jean Etienne und Reini Weber»

Geri Aebi wurde lange als der «kleine Aebi» wahrgenommen – zu Unrecht: Der studierte Ökonom sanierte nicht nur die älteste Deutschschweizer Agentur Wirz, sondern machte auch in Österreich Werbekarriere. Im Podcast «50 Jahre ADC» erzählt er von seiner ungewöhnlichen ADC-Bewerbung mit Alberto Venzago, der österreichischen Berufsmentalität und seiner letzten Begegnung mit seinem Ende Januar verstorbenen Bruder Jean Etienne.

Geri Aebi studierte Ökonomie. Daneben startete der Predigersohn als Texter bei Aebi & Partner, der ersten Agentur seines legendären Bruders Jean Etienne, bevor er für 15 Jahre nach Österreich wechselte. Dort arbeitete er für Demner & Merlicek sowie Lowe GGK Wien, deren Geschäftsführer er später wurde. 2002 übernahm Aebi die Führung der Wirz Werbung, wurde 2008 Vorsitzender der Gruppenleitung und zwei Jahre später CEO der Wirz-Gruppe.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts schildert er die Herausforderung der Wirz-Sanierung, die Crux zu grosser Bürogebäude und den Einfluss seines älteren Bruders.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.