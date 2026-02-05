Frank Bodin: «Ich wollte immer bei Jean Etienne Aebi arbeiten»

Frank Bodin wollte als Jungwerber unbedingt zum verstorbenen Werbestar Jean Etienne Aebi. In der fünften Folge des Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt der ehemalige Havas-CEO über seinen Einstieg in die Branche, seine erste, fehlgeschlagene ADC-Bewerbung sowie einen kleinen Wunsch für die Zukunft.

Frank Bodin besuchte das Konservatorium und studierte Jura, bevor er 1992 als junger Vater durch Zufall in die Werbebranche einstieg. Zuerst arbeitete er als Texter und Konzepter bei Hermann Strittmatters GGK, bevor er ein Jahr später zu Aebi/BBDO wechselte. Von 1996 bis 2001 war er Creative Director bei McCann Erickson Genf, wo er am Turnaround beteiligt war. Von 2001 bis 2018 führte er als Chairman und CEO Euro RSCG (später Havas Switzerland). 2019 machte er sich mit seinem Beratungsunternehmen Bodin.consulting im Zürcher Seefeld selbstständig. Bodin war sowohl Präsident des ADC als auch des LSA.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.