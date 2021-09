Am 26. September 2021 stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ab. Ikea Schweiz setzt sich für ein Ja an der Urne ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Jessica Anderen, CEO von Ikea Schweiz, lässt sich wie folgt zitieren: «Ikea ist ein inklusives Unternehmen. Deshalb unterstützen wir alle unsere Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gleichermassen in ihrem Recht, sich selbst zu sein. Die Schweiz sollte die gleichen Rahmenbedingungen für alle bieten sollte, um sich selbst zu sein. Voraussetzung dafür ist, dass alle die gleichen Rechte haben - unabhängig von der sexuellen Orientierung. Weil wir glauben, dass alle Liebespaare in der Schweiz das Recht haben sollen zu heiraten, engagieren wir uns mit einer nationalen Kampagne für ein Ja zur ‹Ehe für Alle›.»

Das «Ehebett für alle»

Die nationale Kampagne für die «Ehe für alle», die Ikea am Mittwoch lanciert, läuft unter dem Claim «Das Ehebett für alle». Dieser nehme auf eine witzige und Ikea-typische Art Bezug zur Abstimmungsvorlage und soll den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern aufzeigen, dass in den Ehebetten von Ikea bereits heute alle möglichen Liebespaare schlafen würden - das Bett unterscheide nicht nach Geschlecht oder Heiratsstatus. Diese Vielfalt ist im Kampagnensujet mit unterschiedlichen Plüschtieren dargestellt.

Die Kampagne läuft ab dem 8. September und wird landesweit in Form von Inseraten und auf Social Media veröffentlicht. (ots/tim)