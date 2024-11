Publiziert am 15.11.2024

Der VBZ-Weihnachtsauftritt zeigt plakativ: Wer im kommenden Advent die Türchen von Tram und Bus öffnet, kann sich die Parkplatzsuche und sonstigen Verkehrsstress schenken.

Diese frohe Botschaft wird in zahlreichen Medien verkündet: auf ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten, auf Plakaten, zum Beispiel in allen Fahrzeugen der VBZ Züri-Linie, auf gedruckten und elektronischen Weihnachtskarten sowie in den sozialen Medien.

2001 hat Ruf Lanz die Weichen gestellt für die VBZ-Kampagne «Umsteigen lohnt sich», die Tram und Bus als smarte Alternative zum motorisierten Individualverkehr in der Stadt Zürich positioniert. «Nicht mit missionarischem Eifer, sondern überraschend und unterhaltsam. Deshalb kommt sie bis heute gut an in der Bevölkerung», wird Silvia Behofsits, Leiterin Unternehmenskommunikation der VBZ, in einer Mitteilung zitiert. (pd/cbe)