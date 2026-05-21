Domenico Blass: «Im Herzen bin ich immer ein Werber geblieben»

Domenico Blass hat im Verlauf seines Lebens viele Jobs gemacht – vom Gagschreiber über den Redaktionsleiter bis zum Hausautor. Dabei schrieb er nicht nur Erfolgsproduktionen wie «Ernstfall in Havanna», sondern auch provokante und vieldiskutierte Porträts über Persönlichkeiten wie den ehemaligen Fernsehdirektor Peter Schellenberg oder den späteren Bundesrat Ueli Maurer. Seine Werbeaffinität lebt er heute im Fussballclub D.L.N. Frischauf Seefeld aus.

Domenico Blass ist 59-jährig. Nach Matura und Ausbildung zum Werbeassistenten war er Redaktionsleiter von Roger Schawinskis «Bonus» und Hausautor des Schweizer Radio- und Fernsehens, wo er unter anderem für die Sitcom «Fertig lustig» und die Late-Night-Show «Giacobbo/Müller» schrieb und als Head of Comedy für die Comedy-Formate von Radio SRF 3 zuständig war. Für «Late Night Switzerland» schreibt er noch heute. Daneben verfasste er diverse Kino- und Theaterdrehbücher, wie «Dinner for WAM», das soeben mit dem Prix Walo ausgezeichnet wurde (persoenlich.com berichtete). Zudem publizierte er soeben den Roman «Freier Fall». Blass wohnt mit seiner Ehefrau, die er in der Werbung kennenlernte, in Zürich.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.