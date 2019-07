Oppenheim & Partner: Im Lead für das White Turf St. Moritz

Oppenheim & Partner hat den mehrstufigen Pitch für sich entschieden und ist ab sofort die neue Lead-Agentur des prestigeträchtigen Engadiner Pferdesportanlasses White Turf. Die Agentur werde für die globale Medienarbeit, Social Media und das Influencer Marketing verantwortlich zeichnen, schreibt sie in einer Mitteilung. Neben White Turf habe die PR-Agentur mit Sitz in Zürich und Lausanne kürzlich zudem Mandate in den Bereichen Hospitality, Lifestyle und Technologie dazu gewonnen: den mit 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichneten Koch Pascal Schmutz, den Berliner Fitnessbrand John Reed sowie die Autoversicherung kasko2go. (pd/eh)