Nachdem die Zürcher Kreativagentur Heimat vor einigen Wochen den Gewinn des Etats der Freisinnigen bekanntgab (persoenlich.com berichtete), startet jetzt die Image-Kampagne. Diese zielt auf die Nationalratswahlen im kommenden Herbst. Strategisch steht dabei die Stärkung der Marke FDP und ihre Wählbarkeit für noch breitere Bevölkerungsteile im Vordergrund, wie Heimat in einer Mitteilung vom Montag schreibt. «Das Erfolgsmodell Schweiz basiert auf liberalen Werten. Mit unserer Kampagne übersetzen wir nun das, wofür die Partei steht, in ein Gefühl. Mit diesem sollen sich nicht nur unsere StammwählerInnnen identifizieren können, sondern alle, die sich eine erfolgreiche und vorwärtsorientierte Schweiz wünschen», lässt sich Matthias Leitner, stellvertretender Generalsekretär, in der Mitteilung zitieren.

«Im Unterschied zu den Floskeln konventioneller Wahlkampagnen» setze die neue Image-Kampagne der Freisinnigen auf eine klar formulierte Leitidee: Die Schweiz will. Die Idee inspiriert sich laut der Agentur Heimat Zürich am Prinzip der Schweizer Willensnation, interpretiere dieses aber neu. «Wille ist ein urschweizerisches Konzept, er steht am Anfang alles Neuen und ist der Motor hinter jedem Fortschritt. Wille lebt von der Freiheit individueller Entfaltung – und ist damit Grundanliegen liberaler Politik. Wille zeichnet auch die FDP aus. Er bedeutet Lösungsorientierung, konstruktive und pragmatische Wege und führt zu gemeinsamem Weiterkommen», so Heimat Zürich dazu. Die Marke FDP habe viel Potenzial im heutigen Zeitgeist, der von Machertum, Ausprobieren, Mut zu Neuem geprägt sei. Die Partei positioniere sich inhaltlich in keiner Weise neu. «Wir laden nur kommunikativ auf, wofür sich liberale Politik im Kern einsetzt», so Heimat.



Die mehrphasige Kampagne wird mit Plakaten lanciert, welche die Leitidee «Die Schweiz will» in allen Sprachregionen etabliert. Der Manifestfilm (siehe oben) ergänzt den Kampagnenauftakt. Weitere Phasen werden die Kampagnenplattform mit Fokus auf die Wahlen im Herbst zuspitzen und mit konkreten politischen Forderungen untermauern. ATL legt die Basis für fortlaufendes online Campaigning, Parteiveranstaltungen sind ein weiterer wichtiger Touchpoint für die Kampagne.

Verantwortlich bei der FDP: Samuel Lanz (Generalsekretär), Matthias Leitner (Stv. Generalsekretär), Martin Stucki (Kommunikationschef); verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich. (pd/eh)