Cavalcade: IMD setzt auf radikale Reduktion

Publiziert am 21.05.2025

Die Lausanner Kreativagentur Cavalcade hat für die Business School IMD eine neue Markenkampagne entwickelt, die seit Mitte Mai in der Schweiz läuft. Die Kampagne zeichnet sich durch einen minimalistischen Stil, prägnante Sprache und klare Botschaften aus.

Unter dem Leitsatz «Real Learning. Real Impact.» kommuniziert die Kampagne den Anspruch der Business School, praxisnahe Ausbildung mit messbaren Ergebnissen zu verbinden. «IMD hat einen direkten und messbaren Einfluss auf diejenigen, die seine Kurse absolvieren», wird David von Ritter, Kreativdirektor bei Cavalcade, in einer Mitteilung zitiert. «Es war uns wichtig, diese Idee in der Kommunikation mit klaren, direkten und wirkungsvollen Botschaften auszudrücken.»

Slogans wie «Very good in theory, even better in practice.» oder «ROI: Return on Impact.» verdichten den Markenkern. «Dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dank IMD in ihren Organisationen konkrete Wirkung erzielen – und damit auch ihre Karriere fördern –, ist wichtiger Teil unserer DNA», so Sabine Beuzelin, Marketingdirektorin des IMD.

Der globale Rollout der Kampagne startet exklusiv in der Schweiz. Die Werbemassnahmen sind im Mai und Juni 2025 in Schweizer Printtiteln, auf digitalen Screens und in sozialen Medien zu sehen. Die erste Welle richtet sich an die gesamte Schweiz mit dem Ziel, das IMD einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. (pd/cbe)