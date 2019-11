Logo, Layout, Typografie: Die Schweizer Illustrierte präsentiert sich seit Freitag in neuem Look (persoenlich.com berichtete). «Echt, persönlich, überraschend. Es darf und soll menscheln», dieser Insight sei der Treiber der Kommunikationskampagne, schreibt die verantwortliche Agentur POP in einer Mitteilung.

Die neue Bildsprache werde in einem Duktus inszeniert, der ein breites Publikum ansprechen und gleichzeitig die klare Haltung der Schweizer Illustrierten ausdrücken soll. Die variable Kampagnenstruktur erlaube es, die Sujets mediengerecht und flexibel auf den vielfältigen Medienmix zu adaptieren: von Print-Kampagne über digitale Kanäle und Sales Marketing bis zu Promo-Aktionen.

Die ersten Sujets zeigen Grünen-Präsidentin Regula Rytz, Schauspielerin Heidi Maria Glössner und den Musiker Baschi von einer neuen, ganz persönlichen Seite. Weitere Motive sind auf Anfang 2020 geplant.







Verantwortlich bei Ringer Axel Springer Schweiz / Schweizer Illustrierte: Bianca Zeuner (Brand Manager), André Näf (Leiter Brands & Products), Roland Wahrenberger (CMO), Stefan Regez (Co-Chefredaktor, Leiter Publikumszeitschriften), Werner de Schepper (Co-Chefredaktor). Nina Siegrist (stv. Chefredaktorin); Fabienne Bühler, Geri Born, Adrian Bretscher (Fotografie); verantwortlich bei POP Creative Services: Roli Hofer (Konzept, Art Direction), Michi Benz (Strategie, Text, Beratung), Ulrike Schumann (Konzept/Text); Promotion: Spool AG, Zürich. (pd/eh)