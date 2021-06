Das Ziel des Video-Clips: Amag soll in einer etwas jüngeren Zielgruppe – im Alter zwischen 18 bis 55 Jahren – als «Top of Mind»-Autohändler und Autogarage wahrgenommen werden. Eine nahbare, sympathische und humorvolle Kommunikation gibt hierbei den Ton an, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Botschaft ist simpel: «Mit dem Rundum-Sorglos-Paket der Amag hast du keinen Stress.»

Der Clip führt den Betrachter in eine Amag Garage, in welcher der Comedian Charles Nguela sein Auto zum Service bringt. Er ist sich des perfekten Service der Amag bewusst. Seine kurze Wartezeit wird humorvoll überstilisiert: Urlaubsgefühle machen sich breit, die im Clip übertrieben dargestellt werden. Im Hintergrund laufen die Service-Arbeiten an seinem Wagen im Zeitraffer ab.

Mit Charles Nguela setzen Amag und Yxterix auf einen der erfolgreichsten Comedians der Schweiz. Zahlreiche Auftritte, diverse Auszeichnungen und der eigene Comedy Club haben ihn auch in der digitalen Welt zu einem Schwergewicht der Schweizer Comedy-Szene gemacht. Seine knapp 50’000 Follower auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen sprechen für sich.

«Dass diese Influencer-Kampagne sowohl die Brand Awareness als auch die Positionierung von Amag deutlich untermauert, ist nur eine Frage der Zeit», so die Mitteilung.







Verantwortliche bei Amag: Joëlle Hügli (Leiterin Marketing), Larissa Kobler (Event & Projekt Managerin), Cristina Ravalli (Leiterin Customer Relations & Experience); verantwortliche bei Yxterix: Daniel Koss, Céline Högger, Marc Eichin. (pd/lol)