Cannes Lions 2020: Initiative Lions Live lanciert

Das Kreativfestival Cannes Lions lanciert am Montag die Initiative Lions Live. Der ganze Juni soll unter dem Motto Creativity Matters laufen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Aktivitäten sollen ihren Höhepunkt während des ursprünglichen Termins des Festivals der Kreativität vom 22. bis 26. Juni erreichen.



Lions Live umfasst Treffpunkte mit Legenden aus der Kreativbranche, Vorträge von Experten, Vorträge von Rednern, die für das Festival bestätigt wurden, sowie eine Auswahl der wirkungsvollsten Kurse und Lernmodule aus der Welt der Kreativen und des Marketings.



Auf der Plattform wird auch Future Gazers zu sehen sein – eine Sammlung von Branchenexperten, die beurteilen, wie Covid-19 die Art und Weise verändert hat, wie die Branche die bereits angekündigten 2020-Themen der Cannes Lions angehen muss. Darüber hinaus werden die besten Antworten der globalen kreativen Gemeinschaft auf die aktuelle Krise vorgestellt, die derzeit auf der neu eingerichteten Plattform Creativity Moves us Forward ausgetauscht werden.



The Work – das nur im Abonnement erhältliche Archiv mit mehr als 200'000 Lions-Kampagnen und 1'600 Festivalvorträgen - wird während der gesamten ursprünglichen Festivalwoche für alle frei zugänglich sein und Zugang zu Fallstudien und Inspiration bieten, um Ideen und Kreativität zu fördern.



Darüber hinaus wird im Juni jeder auf 42courses.com Zugang zu einem speziell kuratierten Kurs mit Lektionen aus der Cannes-Lions-Meisterkursreihe haben. Dazu gehören Lektionen von Künstlern wie Rei Inamoto, Keith Reinhard und Debbi Vandeven zu Themen wie kreative Wirksamkeit, Strategie, Geschichtenerzählen, Verhaltensforschung und digitales Marketing.



In der Zwischenzeit werden auch die Cannes Lions-Schwesterunternehmen MediaLink und WARC ihre Aktivitäten in Cannes zum Leben erwecken, mit einem virtuellen MediaLink-Netzwerkstrand und Lektionen über die besten Effektivitätsstrategien aus der ganzen Welt, die von WARC präsentiert werden.



«Um den Fortschritt durch Kreativität voranzutreiben und unsere Community in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, wollen wir der globalen Industrie die Möglichkeit bieten, während des gesamten Juni und darüber hinaus zu lernen und Netzwerke aufzubauen», wird Simon Cook, Geschäftsführer der Cannes Lions, zitiert. (pd/wid)