Neutralitätsinitiative: Inserat erscheint auf 23 Zeitungsfronten

Publiziert am 03.09.2026

Das Ja-Komitee zur Neutralitätsinitiative, dessen wichtigster Financier Christoph Blocher ist, hat diese Woche in allen 23 Gratiszeitungen der Interact Media Group (IMG) inseriert – darunter etwa im BärnerBär und im Tagblatt der Stadt Zürich. Das bestätigt IMG auf Anfrage von persoenlich.com. Die Schaltung sei zum normalen Tarif erfolgt; ein Nein-Komitee könnte zu denselben Konditionen an derselben Stelle inserieren. Die IMG betreibt neben den Gratiszeitungen auch das Newsportal nau.ch.

22 der 23 Titel stammen aus der ehemaligen Zeitungshaus AG, die Blocher im April 2026 an IMG verkauft hat (persoenlich.com berichtete). Im Gegenzug hält seine Robinvest AG seither 15 Prozent an der Mediengruppe, Tochter Rahel Blocher sitzt im Verwaltungsrat. Der BärnerBär gehört separat bereits seit Juni 2025 zu IMG und war nie im Besitz der Familie Blocher. Beim Verkauf hatte IMG-CEO Yves Kilchenmann betont, die Beteiligung habe keinen Einfluss auf die politische Ausrichtung der Gruppe.

Eine Anfrage an das Ja-Komitee, unter anderem dazu, wo die Kampagne noch überall wirbt und wie hoch das Gesamtbudget dafür ist, blieb bislang unbeantwortet. (cbe)