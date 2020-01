Clear Channel

«Intensive» Nutzung der Stadtpläne

Die interaktiven Stadtpläne in Luzern und Zürich erfreuen sich laut Clear Channel grosser Beliebtheit.

Die Lösung in Luzern und in Zürich basiert auf der Entwicklung von Clear Channel in Zusammenarbeit mit Geocom Informatik AG, den Städten und den Tourismusorganisationen. (Bild: zVg.)