Nach Plakaten, Kino, TV-Sponsoring und den 20-Minuten-Boxen erhält nun auch eine klassische TV-Kampagne mit Beem eine On-Top-Option und somit eine neue Funktion. Mittels der «Audio Content Recognition» Technologie ermöglicht Beem den Zuseherinnen und Zusehern, Inhalte direkt von TV-Bildschirm aus der realen Welt auf ihr Handy zu holen.

Der interaktive TV-Spots zum neuen Lagerbier Feldschlösschen 1876 werde bis am 12. April täglich im Abendprogramm auf SRF zwei und den deutschen Privatsendern ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt, wie es in einer Mitteilung heisst. Das speziell in den TV-Spot integrierte Beem Signage informiert dabei die Zuseherinnen und Zuseher, dass mit diesem Spot interagiert werden kann. Beem spielt je nach TV-Sender auch unterschiedlichen Content aus. So kann man mit einer Interaktion mit dem TV-Spot entweder an einer Promotion teilnehmen oder mehr über das neue Lagerbier erfahren.

Mit dem TV-Spot interagieren können alle Zuseherinnen und Zusehern, welche die Beem-Funktion in den Apps von 20 Minuten oder Bluewin manuell aktivieren (oder die App herunterladen) und den Zugriff auf das Mikrofon erlauben. Wird im Werbeblock der interaktive TV-Spot ausgestrahlt, muss nur die 20-Minuten-App geöffnet werden und im Newsfeed erscheint ein Beem-Banner mit dem Hinweis, dass ein beemfähiger Content gefunden wurde. Mit einem «Tippen» auf den Banner öffnet sich die Beem-Plattform, wo der entsprechende Content angezeigt wird. (pd/eh)