Hauptsache frisch. Mit dieser Kernaussage bewirbt Denner sein Frische-Angebot von über 800 Frische-Produkten. Damit will der Discounter seine Kompetenz im Frische-Bereich unterstreichen, «die er täglich mit sorgfältig ausgesuchtem Gemüse, einer Vielfalt an Früchten und knusprigem Brot bis Ladenschluss unter Beweis stellt», wie JvM/Limmat in einer Mitteilung schreibt.

Die Kampagne wird schweizweit an OOH-Plakatstellen, als Digital-Out-of-Home und am POS ausgespielt. Neben klassischen Gegenüberstellungen von Bohnen in «kurz oder lang» und Äpfeln in «süss oder sauer» finden sich auch pflanzenkundige Fragestellungen, wie zum Beispiel, ob eine Erdbeere nun eine Frucht oder eine Nuss ist. Optisch soll die Kampagne durch ihr reduziertes Design und die satten Farben bestechen, die die Frische erst richtig spürbar machen.

Verantwortlich bei Denner: Petra Gayko (ehem. Leiterin Marketingkommunikation), Rémy Müller (Leiter Marketingkommu-nikation) Pascal Trütsch (stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Lorenz Clormann (Creative Direction), Fabian Zahner (Text), Ben Staudenmann (Art Direction), Romana Weber (Strategie), Oliver Scherrer (Projektleitung), Diana Weikert, Nico Keramaris (Cli-ent Director), Thomas Steiner (Chief Operating Officer); Visualeyes International AG, Tina Sturzenegger (Fotografie), Pixelpolish, Stephan Riederer (Bild-bearbeitung), Detail AG, Tina Kazimir (Produktion). (pd/eh)