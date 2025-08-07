Neu Creative Agency: It’s important to have great beans

Publiziert am 07.08.2025

Die Kampagne von American Eagle mit Sidney Sweeney polarisiert weltweit, indem sie den gleichen Klang der Worte Genes und Jeans nutzt (persoenlich.com berichtete). Die Zürcher Agentur Neu Creative Agency nutzt das medial über Branchenkreise hinaus präsente Thema, um eine Schweizer Ikone aus der Schublade auf die grosse Bühne zu bringen: Statt mit Sidney wirbt die Agentur für Kidney, die nierenförmigen Bohnen.

Der mit KI produzierte Film dramatisiert den Kundennutzen von Schweizer Kidney Bohnen «mit einem eindrücklichen Sound Design auf differenzierende Weise und positioniert gleichzeitig mit einem emotionalen Purpose-Versprechen: It’s important to eat great beans.» (pd/nil)