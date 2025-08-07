07.08.2025

Neu Creative Agency

It’s important to have great beans

Die Kontroverse um die Jeans-Werbung mit Sidney Sweeney brachte die Zürcher Agentur auf eine Furzidee – ganz im wörtlichen Sinn verstanden. Das Ergebnis besticht vor allem «mit einem eindrücklichen Sound Design».
Neu Creative Agency: It’s important to have great beans
Publiziert am 07.08.2025

Die Kampagne von American Eagle mit Sidney Sweeney polarisiert weltweit, indem sie den gleichen Klang der Worte Genes und Jeans nutzt (persoenlich.com berichtete). Die Zürcher Agentur Neu Creative Agency nutzt das medial über Branchenkreise hinaus präsente Thema, um eine Schweizer Ikone aus der Schublade auf die grosse Bühne zu bringen: Statt mit Sidney wirbt die Agentur für Kidney, die nierenförmigen Bohnen.

Der mit KI produzierte Film dramatisiert den Kundennutzen von Schweizer Kidney Bohnen «mit einem eindrücklichen Sound Design auf differenzierende Weise und positioniert gleichzeitig mit einem emotionalen Purpose-Versprechen: It’s important to eat great beans.» (pd/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE