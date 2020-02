Werbeträger-Monitoring: IVW, ÖAK und WEMF machen gemeinsame Sache

Die nationalen Organisationen von Deutschland, Österreich und der Schweiz für das Audit und Monitoring von Werbeträgern versammeln sich unter einem gemeinsamen Logo, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Das Logo stehe für die Synergieeffekte, die durch bisherige Kooperationen entstanden sind und künftig vermehrt auch mit länderübergreifenden Angeboten direkten Nutzen für den deutschsprachigen Werbemarkt bringen sollen.

«Wir haben in den letzten Jahren unseren Austausch intensiviert und konnten dadurch vor allem im Bereich des operativen Geschäftes voneinander profitieren. Jetzt wollen wir unsere nationalen Prüfangebote durch unsere Zusammenarbeit nicht nur optimieren und weiterentwickeln, sondern in stärkerem Masse auch so weit vereinheitlichen, dass wir für den DACH-Raum zusammengefasste Daten zur Werbeträgerleistung bereitstellen können», lässt sich Kai Kuhlmann, IVW-Geschäftsführer, in der Mitteilung zitieren.

Alexandra Beier-Cizek, Geschäftsführerin der ÖAK, sagt: «Der Bedarf ist vorhanden. Es gibt Medienangebote, die in allen unseren Ländern als Werbeträger vermarktet und für Werbekampagnen im DACH-Raum gebucht werden. Hier sind länderübergreifende Kennziffern und Reports zur erbrachten Werbeträgerleistung für Marktakteure, die im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs sind, von grossem Nutzen. Dem stehen auch die Unterschiede und Besonderheiten nicht entgegen, die unsere Medien- und Werbemärkte haben.»

Für den Pressemarkt in der DACH-Region gibt es bereits ein Angebot: «Wenn Presseerzeugnisse in Österreich, der Schweiz und Deutschland verbreitet werden und zugleich auch den drei Verfahren zur Auflagenkontrolle unterstellt sind, können sie ein zusätzliches, länderübergreifendes Auflagenzertifikat bekommen. Darin sind dann aufsummierte Auflagenwerte zur Verbreitung der Pressetitel in der D-A-CH-Region beglaubigt», so Roland Achermann, Director of Audit and Statistics der WEMF.

Aktuell sondieren IVW, ÖAK und WEMF die Anforderungen für ein abgestimmtes, einheitliches Verfahren zum Monitoring von digitalen Out-of-Home-Werbekampagnen (DOOH). Weitere Projekte für Angebote, die Werbeträgerdaten aus den drei Ländern zu Kennziffern für die DACH-Region zusammenführen, werden laut Mitteilung folgen.

IVW, ÖAK und WEMF stehen durch ihre Mitgliedschaft in der International Federation of Audit Bureaux of Certification (IFABC) seit Jahrzehnten im Erfahrungsaustausch. Die IFABC ist der internationale Zusammenschluss staatlich unabhängiger und neutraler Organisationen zur Werbeträgerkontrolle, die von den Marktakteuren (Werbetreibende, Medienanbieter und Agenturen) gemeinschaftlich getragen und beaufsichtigt werden. (pd/lol)