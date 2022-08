Manch einer staunt dieser Tage beim Blick auf das Tanksäulen-Preisdisplay. Eine sparsamere Fahrweise lohnt sich zurzeit mehr denn je. «Mit einem energieeffizienten Autofahrstil können Lenkerinnen und Lenker 10 bis 15 Prozent Sprit sparen», lässt sich Reiner Langendorf, Geschäftsführer der Quality Alliance Eco-Drive, in einer Mitteilung zitieren.

Grossangelegte Plakatkampagne

Mit ihrer Informationskampagne setzt EcoDrive an dem Ort an, wo man sich der Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und Autofahrer sicher ist: an der Zapfsäule selbst.

Mit Plakaten an 250 Coop Pronto Tankstellen in der Schweiz wird die Zielgruppe für das Thema sensibilisiert. Als Kooperationspartnerin darf EcoDrive auf Coop Mineraloel zählen. Nachhaltigkeit und Umwelt sind auch für das Unternehmen der Coop-Gruppe von grosser Bedeutung. Mit der Organisation EcoDrive habe man eine Zusammenarbeit gefunden, die das energieeffiziente Autofahren unterstützt, heisst es in der Mitteilung weiter.



Über eine Milliarde Franken können Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer pro Jahr sparen, wenn sie die Tipps von EcoDrive konsequent anwenden. «Das Potenzial ist riesig», sagt Reiner Langendorf. Und der Einfluss des Einzelnen ist enorm.

Vorausschauendes Fahren

Eigentlich ist es ganz einfach, den Verbrauch zu reduzieren – wohl gesagt bei gleichbleibender Anzahl Kilometer pro Jahr und ohne Abstriche bei der Reisezeit. Als einer der wichtigsten Tipps erachtet Langendorf das vorausschauende Fahren: «Wer beispielsweise auf eine Ampel zufährt, sollte früh ganz vom Gas gehen, statt durchzufahren und erst spät stark abzubremsen.» Sobald man den Fuss vom Gaspedal nehme, verbrauche das Auto keinen Treibstoff mehr, werde vom eigenen Schub angetrieben und rolle weiter, erklärt Langendorf.

Dies ist nur eine von vielen einfachen Empfehlungen, zu denen EcoDrive rät (siehe Tipps weiter unten). Alle Tipps finden Autofahrerinnen und Autofahrer auf jeder-liter-zaehlt.ch. Die digitale Weiterführung der Kampagne bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber hinaus die Möglichkeit, jede Woche 25 Coop Pronto Gutscheine im Wert von je 100 Franken zu gewinnen.

Die aktuelle Kampagne läuft bis Mitte September. Das Engagement von EcoDrive geht indes weiter. «Gemeinsam erreichen wir Grosses», sagt Langendorf. «Mit einem energieeffizienteren Fahrstil können in der Schweiz bis zu 500 Millionen Liter Treibstoff pro Jahr eingespart werden – ohne langsamer zu sein.»

Verantwortlich bei Quality Alliance Eco-Drive: Reiner Langendorf (Geschäftsführung), Regula Zehnder (Projektleitung); verantwortlich bei Bundesamt für Energie/EnergieSchweiz: Jean-Marc Geiser (Sektion Mobilität); verantwortlich bei Coop Mineraloel: Sandra Jann (Leitung Marketing), Lena Murakami (Projektleitung Marketing); verantwortlich für die Kreation: Dieter Boller (Text/Konzept), Maurus Zehnder (Art Direction), Bruno Gossweiler (Realisation, B.J.Y.L.D.), Nino Cometti (Digital, dreipol), Cristina Roduner (Social Media, Roduner Communications). (pd/mj)