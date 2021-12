Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Die Menschen halten sich wieder vermehrt in Innenräumen auf, wo die Gefahr einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus gross ist. Eine neue Kampagne ruft der Bevölkerung die wichtigsten Regeln ins Gedächtnis, um sich selber und andere während den Wintermonaten bestmöglich zu schützen.

Kontakte minimieren, Maske tragen, Abstand halten, regelmässig lüften, Hände waschen oder desinfizieren, bei Symptomen testen lassen und wenn möglich im Homeoffice arbeiten – das sind nebst dem Impfen die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln, um eine Ansteckung mit Covid-19 zu verhindern, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag mitteilte.

Mit der neuen Kampagne wolle das BAG der Bevölkerung diese Regeln ins Gedächtnis rufen, denn die Einhaltung dieser Regeln sei gerade in der kalten Jahreszeit von zentraler Bedeutung, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Jede und jeder, ob geimpft oder nicht, könne mit seinem Verhalten einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Zirkulation des Coronavirus reduziert werde.

Die Kampagne von Rod Kommunikation informiert die Bevölkerung mit den bekannten Piktogramm-Motiven über digitale Plakatstellen an stark frequentierten Orten, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Apotheken, als Online- und Social-Media-Beiträge und Radiospots.

Insgesamt wurden seit März 2020 die «So schützen wir uns»-Plakate hundertausendfach heruntergeladen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Diese «grosse Leistung der Zivilgesellschaft» garantiere bis heute die hohe öffentliche Sichtbarkeit der jeweilig geltenden Regeln und Massnahmen – und leiste so einen wichtigen Beitrag in der Pandemiebewältigung. Die für die Sicherheitskonzepte verantwortlichen Personen von öffentlich zugänglichen Gebäuden, Geschäften, Restaurants, Alters- und Pflegeheimen et cetera werden vom BAG wieder darum gebeten, das neue Plakat herunterzuladen und die inzwischen nicht mehr aktuellen Aushänge zu entfernen. (pd/cbe)