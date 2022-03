Die Kampagne von Family und Watson, die laut eigenen Angaben mit 13 Awards ausgezeichnet wurde, geht in die zweite Runde. Vier neue Charaktere verpassen den Out-of-Home- und Digital-out-of-Home-Sujets einen frischen Look, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne ist seit dem 7. März in neun «Big Cities» der Schweiz zu sehen, sowie Online, im TV und im Kino. (pd/cbe)