Die Plattform Jobs.ch hat mit der Agentur Rod Kommunikation eine neue Kampagne gestartet. Im Berufsleben träume man von mehr Lohn, einem kürzeren Arbeitsweg, zusätzlicher Verantwortung oder ganz einfach einem neuen Job. Wer nur träumt, bleibe stehen. «Mit der Botschaft ‹Go for it› rufen wir die Menschen dazu auf, ihre ganz persönlichen Ziele in Angriff zu nehmen und einfach loszulegen», wird Chief Marketing Officer Mara Pasquali in einer Medienmitteilung zitiert.







Den Auftakt der Kampagne begleite eine repräsentative Studie, die die Forschungsstelle Sotomo im Auftrag von Jobs.ch erhoben und ausgewertet habe. Untersucht würden verschiedenste Aspekte rund um das Thema Lohnzufriedenheit. So seien ein Drittel der Angestellten der Auffassung, dass sie sich in Sachen Lohn bei einer Neuanstellung unter ihrem Wert «verkaufen». Das bestätige die Wichtigkeit, sich in Sachen Lohn und Anstellungsbedingungen gut zu informieren.

Im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz kommt Jobs.ch aus der Schweiz und kenne die Eigenheiten und Nuancen des hiesigen Arbeitsmarkts. Nebst tausenden Job-Inseraten biete die Stellenplattform deshalb vermehrt auch weiterführende Unterstützung. Mit der neuen Kampagne wolle man Know-how vermitteln und dazu anspornen, die berufliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Nebst einem umfassenden Lohncheck findet man auf Jobs.ch deshalb Firmenportraits mitsamt User-Bewertungen, um Einblick in die jeweilige Firmenkultur zu gewinnen sowie einen Blog mit detaillierten Tipps und konkreten Anleitungen rund ums Arbeitsleben.









Die Kampagne sei thematisch und zeitlich gegliedert; die erste Welle rund ums Thema «Lohn» sei ab sofort in der gesamten Deutschschweiz anzutreffen. Bereiche wie «Teilzeit» oder «Karriereschritt» würden zu einem späteren Zeitpunkt auf den Vektoren TV, Online, OOH, DOOH, Social Media, Print sowie den führenden Plattformen der Jobs.ch-Besitzer Tamedia und Ringier folgen.

Verantwortlich bei JobCloud: Mara Pasquali (Chief Marketing Officer), Lars Hvidt (Chief Product Officer), Laura Baggenstos (Brand Manager); Strategie, Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Filmproduktion: Robin Polàk (Regie), Sandy Blum (Executive Producer Czar Schweiz), Jingle Jungle (Ton); Fotoproduktion: Dan Cermak (Fotograf), Sebahat Derdiyok (Producerin), Lisa Biedlingmaier (Bildbearbeitung); Media: Mediatonic Genève; Banner-Produktion: Cubera Solutions.





(pd/log)