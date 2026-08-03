Mona und Mateo: Lauener leitet Beratung neu zusammen mit Mayenzet

Publiziert am 03.08.2026

Die 30-Jährige Joëlle Mayenzet bildet seit dem 1. August zusammen mit Meret Lauener das neue Führungsteam in der Account Direction. Lauener hatte im Januar 2024 den Posten der Client Service Director und damit die Verantwortung für die Beratung übernommen (persoenlich.com berichtete).

«Mit Meret und Joëlle haben wir nun das in der Beratung, was Mona und ich in der Kreation sind: ein starkes Duo», wird Mateo Sacchetti, Creative Director und Mitgründer der Agentur, in der Medienmitteilung zitiert.

Mayenzet arbeitet seit eineinhalb Jahren bei Mona und Mateo und betreut mit ihrem Team laut Mitteilung Volg, Mercedes-Benz Schweiz, die OST Ostschweizer Fachhochschule, im Viadukt, Tarzan, UBS und das Universitätsspital Basel. Zuvor war sie in der Beratung bei Jung von Matt Limmat tätig, unter anderem für Pro Infirmis und PostFinance. Lauener ist seit vier Jahren bei der Agentur und verantwortet die Kunden Swisscom, Basler Kantonalbank, Basel Tourismus, Pax, Globus und Surprise.

Die Agentur begründet den Ausbau der Führungsstruktur mit «konstantem Wachstum» auf über 20 Mitarbeitende. Für einen Schub sorgte insbesondere der Gewinn des Swisscom-Gesamtmandats im Juni 2025. (pd/nil)