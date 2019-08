Der Verein Gummi-Love ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die sich aus Spenden der Gummi-Love Produkte, Mitglieder- und Gönnerbeiträgen sowie Spenden und Unterstützungsbeiträgen finanziere. Gummi-Love habe sich zur Aufgabe gestellt, Jugendliche ab 13 Jahren auf die sexuelle Gesundheit zu sensibilisieren und den geschützten Verkehr sowie den selbstbewussten Umgang mit ihrer Sexualität zu einem selbstverständlichen Thema zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst.







Seit der Gründung vor zehn Jahren, seien über 150'000 Kondome und über 80'000 Magazine, hauptsächlich an Schulen, Open Airs, Events, in Clubs und in der allgemeinen Jugendarbeit verteilt worden. Gummi-Love habe zudem über 60 individuelle gestaltete Workshops und Präventionsanlässe durchgeführt, welche die Message von Safer-Sex und einer selbstbestimmten Sexualität herüberbringen würden. Bis heute konnten mehr als 1000 Online-Beratungen über den «Sexpert-Chat» durchgeführt werden, der über alles Auskunft gebe, was man über Sex wissen will.

Zum zehnjährigen Jubiläum startet Gummi-Love mit einer crossmedialen Kampagne, die von ViznerBorel konzipiert und mit diversen Partnern umgesetzt wurde. «Als wir von Roger Grolimund für die Kreation der Kampagne angefragt wurden, mussten wir nicht zweimal überlegen. Für uns war klar, dass wir GummiLove unterstützen,» wird Mitinhaber Lajos Vizner zitiert.

Ziel der Kampagne sei es, einer breiten Öffentlichkeit Gummi-Love als Teil eines jungen Lifestyles näher zu bringen und die Nutzung von Kondomen bei Jugendlichen zu erhöhen. Gummi-Love spreche mit diesem Auftritt auf Augenhöhe mit den Jugendlichen über den geschützten Verkehr und werde so zu einem Teil ihres Lifestyles. Die Werbemittel würden überall dort eingesetzt, wo sich die Jugendlichen aufhalten, ganz im Sinne von «Do good – look good – spread the word».

Goodwill von allen Seiten

Viele prominente Influencer würden den Verein als Ambassadoren unterstützen und die Botschaft über ihr soziales Netzwerk verbreiten Darunter seien unter anderen Stress, Gülsha Adilji, Jonny Giger, Pat Burgener, Lucas Huppert, Simon Stricker, Elias Ambühl, Sina Candrian, Iouri Padladtchikov oder Nicolas Müller.

Die Sujets würden ab Mitte August in diversen Medien zu sehen sein wie Plakate, Anzeigen, Onlinebanner, Schulhausplakate, Stickersets, Postkarten und über Auftritte des Vereins an Open Airs, Festivals und Events. Zum Start der Kampagne werde ebenfalls der gesamte Webauftritt in einem neuen Kleid erscheinen und die Jugendlichen mit einem neuen Gummi-Love-TV auf Youtube sowie Social Media mit den Themen Safer-Sex-Regeln und Kondom-Nutzung erreicht. Auch das siebte Gummi-Love Magazin erscheine zeitgleich. Dies werde jeweils an Schulen verteilt und zur Aufklärung der Schülerinnen und Schüler durch Sexualpädagogen, Lehrerpersonal und Jugendarbeiter diene.

Verantwortlich beim Verein Gummi-Love: Corinne Rietmann (Präsidentin), Daniel Rietmann (Gründer und Vize-Präsident); verantwortlich bei ViznerBorel: Lajos Vizner, Guillaume Borel( Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Rogo & Friends: Roger Grolimund (Beratung), John Leuppi (Konzept/Text), Alba Rau (Art Direction), Nicolas Bürgin (Grafik/Illustration). (pd/log)