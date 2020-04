Sir Mary: Julia Fischhaber leitet das Content-Team

Die Kreativagentur am Zürcher Lochergut baut ihre Kompetenz im Bereich Content aus. Sie holt dafür die «Senior Content & PR Beraterin» Julia Fischhaber als Teamleiterin an Bord, wie Sir Mary in einer Mitteilung schreibt.

Nach einem Studium in Journalismus und Organisationskommunikation sowie journalistischen Tätigkeiten bei Ringier und SRF wechselte Julia die Seite und startete ihre Werbelaufbahn bei Jung von Matt/Limmat, wo sie Kunden wie Microsoft, Migros oder Campari in Sachen Content und PR unterstützte.

In den vergangenen zwei Jahren lancierte die 28-Jährige mit Branchenkollegin Kathrin Kern den Podcast «Aude» und war als selbständige Content- & PR-Spezialistin für diverse Direktkunden und Agenturen im Einsatz, so auch bei Sir Mary.

Eingebettet in Kreation, Strategie, Media und Beratung soll Fischhabers Content-Team den Kunden «mit innovativen Social Media Strategien, Corporate und Editorial Writing, Podcast-Konzepten sowie gezielter Medienarbeit zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen, insbesondere im digitalen Raum», wie es Sir Mary in der Mitteilung schreibt. (pd/eh)