Werbung in Corona-Zeiten: Jung von Matt/Limmat lanciert Chancen-Hub

Aktuell erreicht uns alle eine noch nie dagewesene Flut an Informationen zu Corona, zum Arbeiten im Home Office, zum «new normal». Um das Wissen verdichtet und kuratiert festzuhalten, hat Jung von Matt in der Schweiz einen «Chancen-Hub» ins Leben gerufen, den die Agentur jetzt öffentlich macht. Er wurde in Zusammenarbeit mit Jung von Matt/Tech Schweiz entwickelt, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

Was für Inhalte bietet der «Chancen-Hub»?

Best Practice: Was gehen Marken mit der aktuellen Situation um? Und wer macht es besonders gut? In der Rubrik «Best Practice» sammeln wir Beispiele aus dem In- und Ausland und geben so einen Überblick über die inspirierendsten Aktionen.

Spielregeln: Alles verändert sich. Was gestern noch als «State-of-the-art» galt, ist heute schon obsolet. Die Spielregeln von Jung von Matt erklären die wichtigsten Insights. Vom neuen Siegeszug des TV, über die Omnipräsenz von «Live» bis hin zu unreflektierten Influencern deckt das Format kurz und knackig ab, was gerade am meisten beschäftigt.

Fachartikel: Der «Chancen-Hub» sammelt alle Fachartikel, die Experten von Jung von Matt in der ganzen Welt publiziert wurden.

Der Chancen-Call: Jung von Matt befasst sich aber nicht nur mit dem, was schon getan ist, sondern auch damit, was noch bevorsteht. Welchen Herausforderungen stehen Unternehmen gegenüber und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Während 45 Minuten bearbeitet ein massgeschneidertes Kreativ- und Strategieteam via Video-Call mit dem Kunden eine konkrete Fragestellung und sucht mit Hilfe einer strukturierten Methodik und den entsprechenden Tools nach Antworten. Der Chancen-Call steht ab dem 20. April 2020 für bestehende und neue Kunden zur Verfügung. (pd/wid)