ADC Young Creatives Award: Junge Kreative erhalten eine Blick-Challenge

Publiziert am 29.01.2025

Der Art Directors Club (ADC) Switzerland hat am Mittwochabend den Startschuss für den 18. ADC Young Creatives Award gegeben. Beim Online-Briefing-Event aus dem Blick-TV-Studio präsentierte Hauptsponsor Blick die diesjährige Aufgabenstellung für den Nachwuchswettbewerb für junge Kreative.

Die Challenge für die Teilnehmenden lautet «Macht die Marke Blick erlebbar, damit sie zum relevanten Alltagsbegleiter wird», wie Maximilian Börke, Head of Marketing bei Ringier Medien Schweiz, verkündete. Zuvor gab Steffi Buchli, Chief Content Officer, den rund 130 Teilnehmenden Einblicke in die Positionierung des Medienhauses.

Die Gewinner des Wettbewerbs, der in den Kategorien Film, Outdoor und Cyber ausgetragen wird, erhalten die Möglichkeit, Mitglied des "Young ADC" zu werden und bei der nächsten ADC-Jurierung mitzuwirken. Zusätzlich qualifizieren sie sich für die Teilnahme an der internationalen Young Lions Competition im Juni in Cannes.

Interessierte können das Briefing sowie die Einsendebestimmungen auf adc.ch herunterladen. Einsendeschluss ist der 26. Februar 2025. (pd/spo)