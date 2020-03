Wegen des globalen Coronavirus-Ausbruchs kündigte The One Club for Creativity am Dienstag die Vorsichtsmassnahme an, für die beiden globalen Preisverleihungen The One Show und ADC 99th Annual Awards in diesem Jahr für fast alle Disziplinen von der persönlichen Beurteilung auf die Onlinebewertung umzustellen.

«Wir hätten nicht-amerikanische Jurymitglieder durch hier ansässige Kreative ersetzen können, aber so sind wir nicht», wird Kevin Swanepoel, CEO von The One Club, in einer Mitteilung zitiert. «The One Show und die ADC-Jahresauszeichnungen sind führende internationale Auszeichnungsprogramme, und es ist unerlässlich, dass wir die gleiche globale Integrität und Qualität bei der Beurteilung beibehalten.»

Für einige wenige Disziplinen der 99. ADC-Jahresauszeichnungen, deren Jurys grösstenteils aus in den USA und Kanada ansässigen Kreativen bestehen, wird die Beurteilung weiterhin persönlich in den Galerieräumen von The One Club stattfinden.

Je nachdem, wie der globale Ausbruch fortschreitet, erwägt The One Club auch mögliche Änderungen der diesjährigen Kreativwoche im Mai, wenn die Gala-Veranstaltungen The One Show 2020, die 99. jährlichen ADC-Auszeichnungen und die Young Ones Student Awards an verschiedenen Orten in New York stattfinden. Viele Teilnehmer der Kreativwoche kommen aus dem Ausland und könnten mit Reisebeschränkungen konfrontiert werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Auch hier diskutiert der Club aus Vorsicht mögliche Alternativen zur Bekanntgabe der diesjährigen Pencil- und Würfel-Gewinner an die globale Kreativ-Community. (pd/cbe)