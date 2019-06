Am 14. Juni ist zum zweiten Mal Schweizer Frauenstreik. Dieser will auf anhaltende Missstände wie Lohndiskriminierung, Sexismus sowie gesellschaftliche und strukturelle Hindernisse für Frauen aufmerksam machen. Die Agentur Y&R Wunderman nimmt dies zum Anlass, die Frauen der Schweizer Werbeagenturen zum Frühstück einzuladen, wie es in einer Mitteilung heisst.







«Es wird immer wieder davon gesprochen, dass es in den Schweizer Agenturen zu wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Da schadet es nicht, wenn sich die Frauen der Branche treffen und vernetzen», wird Annette Häcki, Creative Director bei Y&R Wunderman zitiert. Um den weiblichen Talenten in den Agenturen einen ungezwungenen Austausch untereinander zu ermöglichen, lädt die Agentur sie zum Frauenfrühstück in den Räumlichkeiten an der Hardturmstrasse.

Networking bei Kaffee und Gipfeli

Y&R Wunderman selbst bietee Frauen dieselben Chancen wie Männern, heisst es weiter. So würden Löhne regelmässig verglichen, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden Teilzeit arbeiten und aktuell wird eine Zusammenarbeit mit Tadah, dem neuen Co-Working-Space mit Kinderbetreuung, angestrebt.

Eingeladen sind alle Frauen der Schweizer Werbe- und Kommunikationsagenturen. Wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich unter info@yr-group.ch anzumelden. Spontane Gäste seien ebenfalls willkommen. 14. Juni ab 9 Uhr, Hardturmstrasse 133, 8005 Zürich.

Wie gehen andere Agenturen mit dem Frauenstreik um? Lesen Sie dazu die Umfrage bei allen Vorstandsmitgliedern des Verbands Leading Swiss Agencies (LSA).