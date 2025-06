Family: Kampagne «Festivella» wird gestartet

Publiziert am 03.06.2025

Die Agentur Family hat für Rivella eine Kampagne zur Festivalsaison 2025 entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Unter dem Titel «Festivella» bewirbt das Getränkeunternehmen seine Präsenz an verschiedenen Schweizer Festivals.

Rivella ist diesen Sommer an mehreren grossen Festivals der Schweiz vertreten. Das Unternehmen setzt dabei auf die Ansprache einer jungen, erlebnisorientierten Zielgruppe und will durch die Festival-Präsenz Markenerlebnisse schaffen.

Die Kampagne fokussiert auf spontane Momente zwischen den Auftritten. Thematisiert werden alltägliche Festivalsituationen wie gemeinsame Erlebnisse nach durchgetanzten Nächten oder das Gefühl von Freiheit abseits der Hauptbühne. Das Konzept spielt mit der Idee, dass prägende Festivalmomente nicht nur während der Konzerte entstehen.

Die Kommunikation läuft über verschiedene Kanäle: Online-Video, Display- und Social Media-Werbung werden digital ausgespielt. Zusätzlich kommen digitale Aussenwerbung (DOOH) und klassische Plakatwerbung (OOH) an den Festivalstandorten und in deren Umgebung zum Einsatz. Die Kampagne wird in deutscher und französischer Sprache umgesetzt. (pd/awe)