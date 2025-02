Emotionale Momente brauchen vollen Fokus, schreibt Rosarot. Das gelte auch für die Protagonisten der neuen Kampagne von Focuswater. Das sind die vier Schweizer Freestyle-Athletinnen und -Athleten Nicolas Huber, Pat Burgener, Saskja Lack und Colin Wili.





Auf den Kampagnensujets zeigen sie, wie sie mit vollem Fokus am Start stehen, zum Sprung ansetzen und spektakulär durch die Luft wirbeln. «Der Freestyle Sport passt hervorragend zur Marke Focuswater, denn grosse Ambitionen, Leistung und viel Fun kommen hier zusammen», sagt Marianna Länsitalo, Head of Brand Management Communication & Digital bei der Rivella Group, zu der das Vitaminwasser gehört.Zu sehen ist die Kampagne national auf den gängigen digitalen Kanälen und gezielt an DOOH und OOH ausgewählten Orten auf dem Weg zu den FIS Freestyle Weltmeisterschaften 2025.Gedreht wurde die Kampagne bereits anfangs Oktober auf dem Gletscher in Saas-Fee, mit einem kleinen Team aus Agentur, Focuswater und der Produktionsfirma Out of Order. «Durch Flexibilität und guter Planung entstand an den Tagen, an welchen wir wegen schlechten Wetters nicht auf der Piste drehen konnten, zusätzlicher Social Media Content im Dorf und sogar in den Wohnungen der Athlet:innen», erklärt Niels Niemann, Digital Manager bei der Rivella Group, gemäss Medienmitteilung das Vorgehen beim Dreh. (pd/nil)