Ab einem Bestellwert von 25 Franken bringt Miacar Food- und Non-Food-Artikel mit dem Elektromobil nach Hause, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Bestellt wird via App, erhältlich sind über 6'000 Artikel aus dem Migros- und Denner-Sortiment, geliefert wird gratis.





Das Start-Up der Migros wurde im Oktober 2018 gegründet und bietet sein neuartiges Einkaufskonzept nach erfolgreicher Pilotierung nun in verschiedenen Gemeinden in und um Bern herum an. Nach einer ersten Phase, in der Miacar vorwiegend lokal und persönlich beworben wurde, läutet Komet nun die zweite Phase mit einer Digital- und OOH-Kampagne in den Liefergebieten ein. Dabei wird der Kernnutzen mit zwei Worten ins Zentrum gestellt: Ding Dong, voilà!

Verantwortlich bei Miacar: Anja Zosso (Offline Marketing Specialist), Veronica Damigella (Growth Marketer Online), Catherine Watt (Company Development); verantwortlich bei Komet: Corinne Hert (Client Service Director), Jeff Gerber (Creative Director), Daniel Müller (Text/Konzept), Claudio Parente (Art Director), Melanie Schlunegger (DTP). (pd/lol)