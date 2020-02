Wunderman Thompson: Kampagne für «nordischen Genuss» lanciert

Die kleinen weissen Nikotin-Pouches ähneln zwar Snus und werden auch genauso verwendet, wie das seit Sommer 2019 in der Schweiz zugelassene skandinavische Tabakprodukt. Da das in Schweden produzierte Nordic Spirit aber ohne Tabak auskommt, handelt es sich dabei genau genommen noch einmal um eine neue Produktkategorie, wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst.

Diese innovative Art des Nikotingenusses galt es, den erwachsenen Konsumenten hierzulande als ernstzunehmende Alternative zu klassischen Tabakprodukten näherzubringen. Dafür entwickelte Wunderman Thompson ein komplettes Key Brand Design, das die nordische DNA von Nordic Spirit mit der Schweiz in Verbindung setzt. Eisige Frische ziehe sich so durch die gesamte 360-Grad-Kommunikation.

Auf Print-Anzeigen und Online-Banners für die wirkungsvolle Off- und Online-Präsenz sowie POS-Material an den Verkaufsstellen verschmelzen arktische mit alpinen Impressionen und Farbenspielen, die die erhältlichen Geschmacksrichtungen symbolisieren. Auch die neue intuitive Brand-Website inklusive E-Shop, die für ein positives Einkaufserlebnis und langfristige Kundenbindung sorgen soll, stammt aus der Feder von Wunderman Thompson.



Quer durch die Kampagne zieht sich der neue Claim «Anytime. Anywhere.», um prägnant auf den grossen Vorteil hinzuweisen, dass man die Pouches immer und überall konsumieren darf, da sie im Gegensatz zu Rauch- und Dampfprodukten keinen Passivkonsum ermöglichen. Nicht zuletzt das umweltschonende Entsorgungsfach im Deckel trägt dazu bei, dass der Konsum sogar im Flugzeug gestattet ist.

Wunderman Thompson verantwortet für die JTI-Marken Camel und Logic bereits seit Jahren erfolgreich die Kommunikation in der klassischen Tabak- und der jungen Vape-Sparte. So zeigt man sich an der Zürcher Hardturmstrasse erfreut, nun auch bei der Etablierung dieser weiteren Produktkategorie seine langjährig gewachsene Expertise einbringen zu dürfen.

Verantwortlich bei JTI: Andreas Walser (Consumer Marketing Lead), Jose Antonio Antich (Consumer Activation Manager), Carina Achermann (Consumer Marketing Coordinator), Vanessa Bucher (POS Manager) (Stefan Suter (RRP & FCT Lead), Philipp Meier (RRP Brand Manager); verantwortlich bei Wunderman Thompson Switzerland: Swen Morath (Chief Creative Officer), Benjamin Franken (Creative Director), Marika Magnuszewska (Art Director), Christoph Schäfer (Texter), An Le (Head of Production), Curdin Montalta (Desktop Publisher), Nick-Patrick Herrmann (Business Director), Sonia Babu (Account Manager), Linda Gasser (Account Manager), Fabio Henggeler (Account Manager). (pd/lol)