Publiziert am 31.12.2025

Während der Sanierung des Hallenbads Blumenwies bis 2027 hat die Stadt St. Gallen mit einem Pop-Up-Hallenbad eine temporäre Lösung geschaffen.

Die Marketingagentur Festland positioniert das Provisorium mit einer Kampagne als zeitgemässe Trend-Destination für Schwimmerinnen und Schwimmer, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Inspiriert vom Ballondach, setzt die Kampagne auf ein auffälliges Visual, das vor allem aktive Schwimmer ansprechen soll.

















Roman Bottlang, Leiter Marketing und Event der städtischen Dienststelle Sport, wird in der Mitteilung zitiert: «Die Verwirklichung des Pop-up-Hallenbads ist eine sportliche Topleistung, an der mehrere Fachstellen der Stadt mitgewirkt haben. Die Kampagne von Festland macht diese Leistung sichtbar.»



Die Kampagne soll die Nutzung des temporären Hallenbads fördern und gleichzeitig St. Gallens Positionierung als Sportstadt stärken. Das Konzept ist auf beide Pop-up-Saisons ausgelegt und kann unverändert fortgeführt werden. (pd/nil) Roman Bottlang, Leiter Marketing und Event der städtischen Dienststelle Sport, wird in der Mitteilung zitiert: «Die Verwirklichung des Pop-up-Hallenbads ist eine sportliche Topleistung, an der mehrere Fachstellen der Stadt mitgewirkt haben. Die Kampagne von Festland macht diese Leistung sichtbar.»Die Kampagne soll die Nutzung des temporären Hallenbads fördern und gleichzeitig St. Gallens Positionierung als Sportstadt stärken. Das Konzept ist auf beide Pop-up-Saisons ausgelegt und kann unverändert fortgeführt werden. (pd/nil)