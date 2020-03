Heyday: Kampagne in Business English für Anfänger

Die Idee für die neue Kampagne der Berner Fachhochschule ist ebenso einfach wie einprägsam und ausbaubar: Begriffe aus der Wirtschaft interpretiert die Agentur so, wie man diese ohne das entsprechende Fachwissen auch verstehen kann. So heisst es in einer Mittelung vom Dienstag.

Es entstehen subtil-ironische Motive und Hingucker. Lösung zu den Wortspielereien bietet der Claim: «Für alle, die es wissen wollen. Ein Studium an der BFH Wirtschaft».





Credits:

Bernet Relations (Mediaplanung und Beratung); Pedro Rodrigues (Fotografie); Petra Haller (Fashion Styling); Iqual.ch (Online-Marketing). (pd/lol)