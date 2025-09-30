Publiziert am 30.09.2025

Unter dem Motto «Ein Gratismedium, das sich von anderen Gratismedien unterscheidet. Und das auch zu sagen wagt» setzt die Kampagne auf Humor und Anspielungen auf die Konkurrenz. Entwickelt wurde die Kampagne mit der Agentur Cavalcade, die in Lausanne und Genf präsent ist, schreibt Ringier auf Anfrage.

Seit dem Start des Ringier-Newsportals am 1. Juni 2021 verzeichnet die französischsprachige Redaktion ein kontinuierliches Wachstum auf allen Plattformen, schreibt Manon Bornand, Head of Digital, Marketing & Innovation, in einem Artikel.

Eine Marktstudie aus dem Jahr 2024 zeigt, dass 35 Prozent der Westschweizer Bevölkerung Blick Romandie kennen. Mit der Werbeoffensive will die Marke diesen Anteil erhöhen.

Die Kampagne wird in den kommenden Wochen in der gesamten Romandie sichtbar sein – auf Plakaten, in TV-Spots, in der Presse und verstärkt auf Social Media. Man sei zuversichtlich, dass die Konkurrenz die Anspielungen mit Humor aufnehmen werde, so Bornand. (spo)